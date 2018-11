Facile essere sovranisti con i soldi degli altri

L'IRREVERSIBILE ESISTENZA DEL MERCATO UNICO

Se viene meno anche la benevolenza di quei Paesi che in Europa hanno plaudito alla sua irresistibile ascesa, per il leader della Lega c’è un evidente problema. Se i pentastellati insistono con il no alla Tav mettendo a repentaglio fondi comunitari cui la Francia non vuole in nessun modo rinunciare, anche Di Maio qualche riflessione la deve fare. Sull’Europa certo si può dire tutto il male possibile, ma non si può sconfessare il vero assunto su cui si basa, che non è la solidarietà politica ma l’irreversibile esistenza di un mercato unico in cui uomini e merci girano liberamente. E che finisce per emarginare – l’esempio italiano di questi giorni è lampante - chi questo principio vorrebbe sovvertire. Se poi a farlo sono i compagni sovranisti con cui si pensa di conquistare Bruxelles e rigirarne come un guanto le politiche sin qui seguite, Lega abbiamo un problema.