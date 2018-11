I contenuti dell'emendamento del governo sulle Bcc

Non c'è la cancellazione annunciata in campagna elettorale, ma a breve le piccole e le piccolissime banche di credito cooperativo potranno continuare a operare senza doversi fondere nelle tre grandi centrali uniche previsti per legge. Nella campagna avviata per spazzare via ogni eredità dell'era renziana l'ultimo obiettivo di M5s e Lega è la riforma delle Bcc. Che sarà di fatto congelata se sarà approvato un emendamento, suggerito dal Carroccio e a firma Alberto Bagnai, Enrico Montani, Paolo Saviane e Massimiliano Romeo) al decreto fiscale in discussione alla Camera. Intanto, la Commissione finanze approva un altro emendamento che di fatto "sterilizza" gli effetti dello spread sui bilanci delle Bcc, permettendo alle banche cooperative di mettere a bilancio i titoli di Stato non ai valori di mercato, bensì al valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale.