Frenata su Altavilla e Gubitosi per il dopo Genish in Tim

Si è tenuto giovedì 15 novembre il comitato nomine dell'azienda che si è chiuso con un nulla di fatto, tanto che il consesso dovrebbe essere riconvocato a breve. Ventiquattr'ore ore prima, le banche creditrici - Telecom ha un debito di oltre 30 miliardi di euro - avevano stoppato la nomina di Alfredo Altavilla, ex vicepresidente Fca per l'area Emea e mancato successore di Sergio Marchionne, con gli Elkann che dopo averlo sponsorizzato gli hanno preferito Mike Manley. Altavilla era stato cooptato in Cda dal fondo Elliott, quando gli americani avevano scippato, con l'aiuto di Cassa depositi e prestiti, il controllo dell'azienda a Vivendi. Ma, come detto, il mondo del credito - molto sensibile al tema dello scorporo della rete che è la maggiore garanzia al debito del colosso Tlc - avrebbe chiesto un manager con più esperienza nelle telecomunicazioni. Sembrava così fatta per Gubitosi, uomo molto amato dalle banche (IntesaSanpaolo in primis), manager con esperienze nelle Tlc (Wind e Rai), ma soprattutto bravissimo risanatore, visto che il futuro ad in Telecom dovrà mettere mano a un rosso che nel primo semestre è salito a 800 milioni di euro dopo le svalutazioni di 2 miliardi imposte proprio dagli americani di Elliott. Ma quando sulle agenzie già girava il nome del manager come nuovo capoazienda è arrivato un mezzo stop dal governo: Gubitosi, hanno fatto sapere da Palazzo Chigi, deve prima concludere il lavoro come commissario di Alitalia, che si avvia verso il matrimonio con Ferrovie, quindi prima di febbraio sarebbe meglio se restasse dov'è.

DI MAIO NON ARRETRA SULLA NAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE

Da Palazzo Chigi fanno notare che «più che un diktat è una segnalazione». Fatto sta che questo paletto dimostra che la politica, e soprattutto il ministro della partita (il responsabile del Mise, Luigi Di Maio), non ha gradito il putsch di Elliott. Gli americani - forti di buoni rapporti soltanto con la parte leghista della maggioranza - avrebbero avvertito il governo soltanto qualche minuto prima di portare in Cda la sfiducia a Genish. Il quale aveva invece riaperto il dialogo sia con l'esecutivo sia con Enel, che è azionista di Open Fiber, l'altro grande attore nella posa della banda larga in Italia. Dal mondo Cinquestelle fanno notare che Di Maio in questa partita sta giocando di rimessa. Ma come avrebbe ribadito al presidente di Telecom, Fulvio Conti, sentito in queste ore, non fa un passo indietro sul suo progetto di nazionalizzazione della rete: una nuova società sotto l'ombrello di Cdp o del Fondo Infrastrutture nel quale fare entrare tutte le infrastrutture del Paese compresa quella di Open Fiber.