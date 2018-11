Indici di Borsa e spread del 16 novembre 2018

Giornata di rimbalzo quella del 15 novembre per le Borse europee. Dopo un'apertura in rialzo dello 0,7%, Piazza Affari in tarda mattinata ha guadagnato lo 0,5%. Bene Fincantieri (+3%), Brembo (+1,5%), Unipol (+1,7%) e Recordati (+1,7%). In rialzo anche il settore del lusso con Ferragamo (+1,7%) e Moncler (+0,9%). Scivola Carige (-5,2%). In ribasso anche Prysmian (-1,2%), Stm (-0,9%). Gli altri listini europei sono in crescita: Londra guadagna lo 0,71%, Parigi lo 0,8%, Francoforte lo 0,6%.

LO SPREAD BTP BUND SI RAFFREDDA

Lo spread tra Btp e Bund ha aperto sopra i 310 punti venerdì 16 novembre 2018, a 311,1, con un rendimento al 3,475%, in lieve calo rispetto alla chiusura di giovedì a 313 punti base.

BORSE ASIATICHE CONTRASTATE

I mercati asiatici sono contrastati. Pesano i timori sulle prospettive di una svolta nella trattativa tra Cina e Stati Uniti sulla disputa commerciale. Inoltre l'incertezza dell'esito dei negoziati sulla Brexit, che ha appesantito ieri le piazze europee, e le ripercussioni sui titoli tecnologici (dopo il fatturato sotto le stime del produttore Usa di chips per videogiochi Nvidia) hanno influito sulla Borsa di Tokyo. Il Nikkei ha segnato un ribasso dello 0,57%. Lo yen è tornato a indebolirsi a 113,30 sul dollaro, e sull'euro a un valore di 128,50. In calo Hong Kong (-0,15% a contrattazioni ancora in corso), mentre guadagnano le piazze cinesi di Shanghai (+0,4%) e Shenzhen (+0,8%). Cede Taiwan (-0,3%), mentre sale il Kospi coreano (+0,21%). Tra i dati macroeconomici attesi oggi dai mercati, l'inflazione nella eurozona e la produzione industriale negli Usa.