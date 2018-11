Il monito di Draghi: «Lo spread sale se si sfida l'Ue»

L'inflazione di base dell'Eurozona «continua a oscillare intorno all'1% e deve ancora mostrare una tendenza al rialzo convincente», ha detto il presidente della Bce. Ciò potrebbe avere ripercussioni sull'addio al Qe programmato a fine dicembre: se i dati in arrivo confermeranno la convergenza verso gli obiettivi la Bce procederà come stabilito. Ma «il consiglio ha anche notato che le incertezze sono aumentate» e dunque «a dicembre, con le nuove previsioni disponibili, saremo più in grado di fare una piena valutazione». «Non c'è assolutamente alcuna ragione per cui l'espansione dell'Eurozona debba interrompersi improvvisamente. Un rallentamento graduale è normale» ha continuato Draghi, a pochi giorni dai dati che hanno mostrato una crescita stagnante in Italia e negativa in Germania nel terzo trimestre. Draghi ha spiegato poi che sulla crescita pesa l'effetto sulla fiducia, e gli investimenti delle imprese, che stanno avendo i dazi proposti (dall'amministrazione americana, ndr) e dunque «dobbiamo monitorare questi rischi sul piano commerciale molto attentamente nei prossimi mesi».