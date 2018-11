Per i risparmiatori truffati ok al ricorso anche dopo il ristoro

I risparmiatori potranno sempre «agire» in giudizio per il risarcimento di quella parte del danno che non viene rimborsata dal Fondo ad hoc previsto dalla Manovra. Lo prevede un emendamento della Lega alla legge di Bilancio presentato in commissione alla Camera. «Ripristiniamo», ha spiegato il sottosegretario al Mef Massimo Bitonci, «la possibilità di proporre azioni nei confronti delle Autorità di vigilanza e delle banche, oltre a consentire di proseguire nel contenzioso legale contro Consob, Bankitalia e le banche».

«Allarghiamo la platea», specificando «che tra essi vi rientra anche chi è in possesso di quote di partecipazione - soprattutto risparmiatori di Popolare Vicenza -, acceleriamo i tempi di erogazione e incrementiamo lo stanziamento finanziario per aumentare la percentuale del ristoro attraverso ulteriori disponibilità fino a 2,5 miliardi provenienti da fondi dormienti». Così il sottosegretario Massimo Bitonci illustrando l'emendamento della Lega alla Manovra che aumenta le disponibilità del fondo dal 2022 al 2026, 'pescando' sempre dai conti dormienti.