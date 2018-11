Verso il rinvio a giudizio di Napoletano, Treu e Benedini per il Sole24Ore

Arriva a un punto di svolta l'inchiesta sugli abbonamenti falsi al Sole 24 Ore, svolta che Lettera43 aveva qui anticipato. La Procura di Milano ha chiuso le indagini in vista della richiesta di rinvio a giudizio di Roberto Napoletano, ex direttore editoriale del quotidiano e ritenuto amministratore di fatto del gruppo, e di Donatella Treu e Benito Benedini, rispettivamente ex Ad ed ex presidente. Le accuse sono false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo. Stralciata la posizione di altri sette indagati accusati di appropriazione indebita per i quali si profila una richiesta di archiviazione.

I 100 ABBONAMENTI DIGITALI FITTIZI

Si va quindi al processo per la vicenda dei 100 mila abbonamenti digitali fittizi stipulati attraverso una società di diritto inglese che i manager e il direttore della testata avrebbero sfruttato per dare un'immagine dell'andamento aziendale più positiva di quella che era in realtà. Per gli ex vertici di Viale Monte Rosa e l'allora direttore Roberto Napoletano l'accusa è quella di false comunicazioni sociali, perché avrebbero rappresentato «fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica» e, in particolare, sui «ricavi» connessi alla vendita delle copie digitali, ma anche di una parte «significativa di copie» cartacee finita «dritta al macero». In questo modo, si sarebbe «veicolato un messaggio largamente positivo sull'andamento economico» del Sole 24 Ore, mentre la «situazione effettiva» era caratterizzata da «gravi anomalie».