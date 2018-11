Come sono andati spread e Borsa dal 12 al 16 novembre 2018

Settimana negativa per Piazza Affari. Tra il 12 e il 16 novembre, la Borsa di Milano ha chiuso una sola seduta in territorio positivo, martedì 13 novembre, segnando un +0,9%. In negativo le altre quattro chiusure di giornata: lunedì ha perso l'1,05%, mercoledì lo 0,78%, giovedì lo 0,9% e venerdì lo 0,14%. L'indice Ftse Mib ha terminato la settimana a quota 18.878,31 punti: venerdì 9 novembre aveva finito le contrattazioni a 19.258 punti.

DA PRYSMIAN A TIM: I TITOLI SOTTO LA LENTE IL 16 NOVEMBRE

Il 16 novembre, vendite in particolare su Prysmian (-2,74%) a cui, dopo i conti, diversi analisti hanno tagliato il prezzo obiettivo. Male poi il credito con Ubi che ha perso il 2,59% e a seguire Bper (-1,81%), Intesa Sanpaolo (-1,76%). Fuori dal paniere principale Carige ha registrato un -10,53% con il titolo che vale 0,0017 euro. Di contro, bene Astaldi (+39,9%) sull'offerta non vincolante di Salini Impregilo (+0,75%). Buon passo poi per Fincantieri (+5,5%) sulla scia del contratto da più di 200 milioni di euro con Windstar Cruises. Tonica Tim (+1,9%) in attesa del Cda di domenica 18 novembre che definirà il nuovo capo azienda.