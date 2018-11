La ultime manovre in vista del cda di Tim

Tim si è data una scadenza che vuole rispettare, il cda ha in agenda la nomina del nuovo amministratore delegato prima della riapertura della Borsa lunedì 19 novembre. Il governo «non ha preferenze» ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ma ha fatto anche capire che Luigi Gubitosi, il candidato alternativo ad Alfredo Altavilla (il terzo nome Luis Gilperez trova la strada in salita e nessuna conferma), non è previsto che sia ancora a lungo impegnato con Alitalia, un dossier che il ministro vorrebbe «chiudere il prima possibile e non avere più bisogno dei commissari». Il must è 'fare presto' e il ritmo lo detta il mercato: se Fitch è stata cauta più pressante è S&P che ha abbassato l'outlook (da positivo a stabile).

VIVENDI POTREBBE SPARIGLIARE LE CARTE

A scompaginare il gioco però potrebbe arrivare Vivendi, che resta comunque l'azionista di maggioranza, contraria alla separazione della Rete che può chiedere la convocazione di un'assemblea per riprendere le redini della società. Non ha intenzione, ad ora, di entrare in campo Cdp, un suo rafforzamento (che peraltro dovrebbe passare dall'approvazione del cda) non è in programma e non avrebbe nemmeno una preferenza in tema di nuovo ad. «Non abbiamo nessuna preferenza sui nomi, saremo laici, chiunque sarà scelto, sarà l'ad con cui interloquiremo», ha detto Di Maio e a chi ha osservato che Gubitosi potrebbe venir distolto dai suoi impegni di commissario ha risposto che «quando Tim prenderà una decisione, anche noi lo faremo».

ALL'AGCOM LA FACOLTÀ DI SEPARARE LA RETE

Per ora le mosse dell'esecutivo sono dirette a costruire un 'ecosistema' che faciliti l'integrazione tra le reti di Tim e di Open Fiber e ha introdotto il tema della RAB. L'emendamento al decreto fiscale inserito il 16 novembre prevede che in caso di aggregazione volontaria «in capo ad un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi» l'Agcom fissi «adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito» che tengano conto anche degli impatti dell'operazione di aggregazione in termini occupazionali. L'Agcom però può anche intervenire, come misura eccezionale, per imporre la separazione della rete in mancanza di concorrenza (anche in relazione all'autonomia delle aziende o per inefficienze dalla duplicazione di investimenti).

S&P ABBASSA L'OUTLOOK: «INCERTEZZA CON L'ADDIO DI GENISH»

La totale separazione delle rete di Tim è «follia» ha ribadito il ceo di Vivendi Arnaud De Puyfontaine aggiungendo che «si sta materializzando il rischio di un totale smantellamento della rete di Tim» e ha accusato Elliott, il fondo attivista che ha ribaltato la governance del gruppo, come responsabile della «caotica situazione». «Il licenziamento del ceo Amos Genish crea incertezza sull'aderenza al piano strategico triennale, su un fluido funzionamento del Cda e sulla futura continuità del management» ha concordato S&P.