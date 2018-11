Per Vivendi la separazione della rete Tim è «follia»

La totale separazione delle rete di Tim è «follia», ha detto Arnaud De Puyfontaine a Barcellona, aggiungendo che «si sta materializzando il rischio di un totale smantellamento della rete di Tim». Il Ceo di Vivendi ha ribadito che la situazione è molto «delicata». «Tim ha un grande potenziale, lo pensiamo ancora», ha assicurato De Puyfontaine parlando ad investitori alla Tmt conference organizzata da Morgan Stanley a Barcellona. Lo riporta Bloomberg. Vivendi, che giovedì ha presentato i risultati dei primi nove mesi dell'anno, guadagna a Parigi il 4,5%. Continua a correre anche Fincantieri (+4,6%) dopo aver annunciato un contratto da oltre 200 milioni di euro con l'armatore Windstar.

«NESSUNA VENDITA A ORANGE»

Vivendi resta arroccata, ma ribadisce che non intende lasciare libero il campo. «Siamo azionisti a lungo termine e intendiamo rimanerlo», aveva detto De Puyfontaine il 15 novembre smentendo l'ipotesi di una vendita della quota a Orange: «Questa voce è come un serpente marino da quando l'ho sentita la prima volta nel 2015. Posso certamente dire che è completamente sbagliata. Potreste pensare che stia ignorando la situazione italiana ma sento che quello che è stato detto e scritto sia sufficiente. Quello attuale è un problema molto serio, questo non è il contesto appropriato (per parlarne)».