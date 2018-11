La Cooperativa italiana pavimenti e il sogno di Bernardo Saglietto

Angelo Romano è il direttore amministrativo, dopo un periodo alle linee ha organizzato l’attività degli uffici. Ha uno spiccato accento campano, con il quale, scherzosamente, racconta: «I nostri pavimenti stanno pure a Mondo Juve. Io sono tifoso del Napoli, quando ho visto la commessa non volevo accettare». È lui a spiegare a L43 la produzione: «Facciamo pavimenti sopraelevati. I nostri clienti ci mandano la piastrelle, noi realizziamo il supporto e la finitura che preferiscono. Escono fuori dei pannelli con dei ‘piedini" che permettono una pavimentazione con lo spazio sotto per far passare cavi, impiantistica varia o l’acqua se parliamo di terrazze. Lavoriamo soprattutto per banche, uffici, ospedali, mense. All’estero anche per abitazioni private, qua in Italia meno».

I 22 SOCI DELLA COOPERATIVA ITALIANA PAVIMENTI

Attualmente alla Cip sono impiegate 22 persone, tutti soci. La maggior parte è adibita alle linee di produzione. Quando le cose hanno iniziato ad andare meglio, i primi richiamati sono stati alcuni degli ex colleghi, quelli che alle prime riunioni non se l’erano sentita di rischiare. Ma ci sono anche dei ragazzi nuovi che con la storia dell’Intec e del recupero non c’entrano nulla. Uno dei maggiori clienti è invece un ex collega, è rimasto in azienda sino al fallimento. Faceva il commerciale e ha deciso di mettersi in proprio fondando l’Apptec ad Alba. Tutte le commesse che ottiene le porta a Sommariva a chi, prima, lavorava con lui. «Mio marito era l’anima del progetto, conosceva le nostra macchine come nessun altro», dice ancora Ornella. «Quando è mancato ho detto ai ragazzi: "Io non voglio e non posso abbandonare. Se ci siete voi continuiamo". Tutti si sono impegnati molto. Uno di loro mi ha detto: "Fino ad adesso siamo vissuti nella bambagia, ora dobbiamo tiraci su le maniche"». Quando Ornella parla di suo marito, Bernardo detto “Dino” Saglietto, è seduta alla scrivania principale dell’ufficio della direzione. Dietro di lei è appesa al muro una fotografia ingrandita che ritrae sorridenti, e con sullo sfondo la Tour Eiffel, lei, Dino e loro figlio Josef. Dal 3 agosto 2017, la data dell’incidente, la Cip è diventata anche un luogo di testimonianza della perseveranza e del sogno di Dino.

L'ASTA E LA BATTAGLIA CON «IL MILANESE»

Dopo i primi tempi di affitto della struttura e delle linee, l’ex Intec è stata messa all’asta. Dopo le prime tre udienze andate deserte, alla Cip hanno deciso di presentare l’offerta per comprarsi definitivamente la fabbrica. «L’asta partiva da 3.660.000 euro», racconta Ornella, «noi siamo riusciti a mettere insieme 1.260.000. Quando siamo arrivati al tribunale di Asti ci siamo accorti di non essere soli. Si è presentato un tizio di Milano, che secondo noi era venuto solo per alzare il prezzo». A quel punto l’asta è stata fermata e l’udienza calendarizzata a gennaio del 2017. Per i soci è cominciato un periodo concitato pieno di apprensione e con la paura di non riuscire a ottenere la fabbrica che avevano salvato con tanta fatica. «Ci siamo messi a cercare i soldi per alzare l’offerta», prosegue Ornella, «non è stato facile, il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazaro ci ha dato una mano. È arrivata molta solidarietà ma che difficilmente si traduceva in aiuti di tipo economico». Alla fine sono riusciti a mettere insieme 1.800.000 euro e con quella cifra l'hanno spuntata con «il Milanese» (così lo ricordano ancora oggi) che si ripresentò anche all’ultima udienza.

IL SOGNO DI BERNARDO "DINO" SAGLIETTO

Il 2 agosto del 2017 è stato il giorno più bello. È stato finalmente firmato il passaggio proprietà, la cooperativa è diventata padrona dello stabilimento e delle macchine, la firma il calce era quella del presidente Bernardo “Dino” Saglietto. Oggi Ornella Catalano è la presidente della Cip, siede al posto del marito. «Non potevo non continuare. Soprattutto per lui. I ragazzi sono stati fantastici, dopo che la pressa si è portata via Dino, ce l’hanno messa tutta. Non è stato facile ripartire senza Dino, era il perno di tutto». Su ogni parete dell’ufficio c’è una sua foto e appena entri sulla sinistra fa bella mostra una targa che ti accoglie spiegandoti dove sei arrivato: «In memoria di Bernardo Saglietto che ha dedicato la sua vita alla realizzazione di un sogno».