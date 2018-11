La verità dietro i numeri su lavoro e reddito in Germania

Si sta creando di fatto una nuova nobiltà industriale nella quale le 45 famiglie tedesche più ricche posseggono lo stesso patrimonio del 10% dei tedeschi meno abbienti. Il primo 5% dei tedeschi più ricchi detiene il 51,1% del patrimonio. È forse la normalità: laddove si concentra il potere industriale, l’industria crea estrema ricchezza. Eppure, è innegabile che si stia tornando a livelli da romanzo della famiglia Mann. L’aspetto più preoccupante è l’impossibilità di attuare contromisure. A livello europeo, la politica dei tassi negativi applicati dalla Banca centrale (rifinanziamento a -0,4%, stabile dal 2016) non ha più modo di stimolare la crescita in maniera equilibrata per tutta la popolazione, proprio perché la struttura economica e sociale non è in grado di distribuire adeguatamente il credito. In tempi normali, un tasso simile porterebbe a livelli d’inflazione spaventosi, soprattutto dopo un periodo di tempo lungo (era il 2009 quando i tassi Bce scesero sotto l’1%). Nel caso tedesco, il credito non stimola l’inflazione perché va a beneficio delle operazioni industriali più grandi e degli investimenti immobiliari, creando ancora maggiori disparità di reddito.

AFD E VERDI CALAMITANO GLI SCONTENTI DELLA CDU

Non è quindi un caso se 1 milione di famiglie tedesche siano minacciate dalla povertà a causa dei costi degli affitti in aumento. Il rilevamento è della Sozialverband Deutschland, ente di rappresentanza socio-politica. Non è neanche un caso che i prezzi di acquisto degli immobili aumentino anche del 10% l’anno nelle grandi città. Si è tentato di porre un freno agli aumenti con una misura definita, per l’appunto, “Freno agli affitti” (Mietbremse), sorta di equocanone in derivazione teutonica, ma è servito a poco. Tutto questo rappresenta una minaccia per la stabilità politica della Cdu. I land meno abbienti sono andati verso la destra di Alternative für Deutschland, mentre in Baviera (e sembra in altre parti dell’ex Germania Ovest) stanno guadagnando terreno i Verdi. In altre parole, la gente è stanca della Cdu, ma non può andare verso i socialdemocratici perché essi hanno riformato la Germania in questo modo. Se poi il governo attuale è Cdu-Socialdemocratico, il calcolo della fine politica di Angela Merkel è fatto.