L'ultimo scoglio per Gubitosi in Tim è Cdp

Soprattutto c'è da fare i conti un no - ancora netto - da parte del socio Cdp, forte del suo 5 per cento in Telecom e grande player nella futura società della rete. In via Goito non piace come Elliott sta gestendo il dossier. E vorrebbero, tra gli attuali membri del Cda da elevare al ruolo di Ad, un uomo a loro più vicino. La loro lista di gradimento prevede, in ordine alfabetico, Altavilla stesso, Massimo Ferrari e Lucia Morselli. La quale, a differenza degli altri due, ha un ottimo rapporto con Luigi Di Maio. Si vocifera che l'ex ad di Stream e della Thyssen di Terni abbia consigliato il vicepremier anche sul discusso emendamento al Dl fiscale.

VIVENDI PRONTA A RIENTRARE IN GIOCO

Questo lo stato dell'arte a 24 ore dal Cda decisivo, con telefonate e conference call che si registrano vorticosamente a tutte le ore. E la situazione è talmente caotica che tra gli americani di Elliott gira la battuta che il voto decisivo per il nuovo Ad potrebbe essere proprio quello del predecessore, il giubilato Genish. Per non parlare del fatto che i grandi sconfitti, i francesi di Vivendi con il loro 23,9% di Telecom, non soltanto stanno studiando le carte per spingere a una nuova assemblea, ma avrebbero chiesto aiuto a Mediaset, promettendo loro di riprendere il progetto saltato proprio su decisione di Vincent Bollorè: la creazione di un colosso mondiale delle Tlc tra Canal Plus, il Biscione e Tim.

SENZA INTESA IPOTESI SOLUZIONE TRANSITORIA CON CONTI E DUE DG

In questo caos, se lo stallo non sarà superato, Conti avrebbe studiato anche un'ipotesi transitoria. La quale prevede di mantenere l'interim delle deleghe di Genish in capo al presidente, che sarebbe affiancato da due direttore generali forti. Uno , per la parte operativa, dovrebbe essere quasi sicuramente Stefano De Angelis, ex ceo di Tim Brasil, mentre calano le quotazioni di Piergiorgio Peluso per la finanza. Nelle prossime ore sono previste altre consultazioni e altre conference call. Proprio Conti, con una pazienza certosina, sta facendo non poca fatica per tenere le fila della vicenda e spingere tutti gli interessati verso un accordo. Anche perché non ci sono da affrontare soltanto le distanze tra gli azionisti forti (Elliott e Cdp).

TENSIONI ANCHE DENTRO LA GALASSIA ELLIOTT