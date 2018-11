Le ricette del governo M5s-Lega? Una fiera degli equivoci

L'ILLUSIONE DI UN'ITALIA SOVRANA E SENZA REGOLE ESTERNE

Il governo gialloverde sottoscrive in pieno l’idea di un’Italia sovrana che decide il proprio futuro senza sottostare a regole esterne. Questo è chiarissimo e, fino a un certo punto, sacrosanto. Ma non si possono impunemente negare, con affermazioni assolutamente stonate in bocca a un ministro che dovrebbe conoscerli almeglio, 60 anni di Trattati internazionali e di progressive cessioni di sovranità, identiche a quanto fatto da altri. Non si possono ignorare senza porre il Paese nella categoria degli appestati. E tantomeno si può ignorare che l’Europa ha i mezzi, legali ed economici, per esigere il rispetto delle regole da parte dell’Italia. Possiamo andarcene. In fondo questa è la strategia della Savonomics: invocare misure che la Bce non può prendere (finanziamento sine die del debito italiano, ad esempio) per poi dire che allora dobbiamo rifarci la nostra Banca d’Italia pienamente autonoma. Come se questa potesse (ma Claudio Borghi e altri lo proclamano e Paolo Savona non lo smentisce) finanziare il debito ad libitum. Poveri illusi! Salvini ha avuto successo e consenso con le politiche sull’immigrazione. Rischia di perdere molto con questa guerra all’Europa. Perché si illude che il Paese lo seguirà.