Chi è Luigi Gubitosi, il nuovo ad di Tim

Scettico sui piani del cda l'ormai ex ad Amos Genish, che in un'intervista al Sole 24 Ore non ha nascosto dubbi e critiche: «Credo che molti investitori siano preoccupati perché non hanno idea di quale sia il nuovo piano strategico che presenterà il nuovo management e pensano che un tale cambio radicale nella guida della società e del piano debba essere deciso dall'assemblea».

LE CRITICHE: «ELLIOTT SI MUOVE COME UN HEDGE FUND»

Il manager si è detto «scioccato» per le modalità del suo allontanamento e ha messo in guardia sulle conseguenze del «break up». Sulla rete «Elliott ha il tipico approccio finanziario da hedge fund, come si può vedere dal manifesto, mentre io ho un approccio industriale, una visione di lungo termine», ha osservato Genish. «Il 5G richiede spettro, torri e fibra. Vendere Inwitt e cedere il controllo della rete farebbe mancare le opportunità che si aprono con il 5G e aggiungo che l'Italia rischia di perdere un incumbent forte e competitivo. E l'Italia sarebbe il primo Paese europeo a permettere che ciò succeda».