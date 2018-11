Le conseguenze sulle banche dell'aumento dello spread

L'Abi, inoltre, ha sospeso il giudizio sull'emendamento della maggioranza alla manovra, recentemente approvato in commissione Finanza alla Camera, che dà facoltà a banche e assicurazioni non quotate di non aderire ai principi contabili internazionali, evitando così di prezzare i titoli di Stato al valore di mercato. L'Associazione, prima di esprimersi, attende la versione finale del provvedimento, o almeno quella approvata in prima lettura da Montecitorio. La norma, che esponenti del governo hanno definito anti-spread, ha già provocato i dubbi di diversi osservatori, perché c'è il rischio che i bilanci delle banche coinvolte diventino non trasparenti per i risparmiatori, mentre gli istituti che vi faranno ricorso potrebbero vedersi chiuso o più costoso l'accesso ai mercati.

L'APPELLO ALL'UNIONE EUROPEA PER IL SALVATAGGIO DEI PICCOLI ISTITUTI

L'Abi ha sollecitato infine un intervento dell'Unione europea, affinché decida in maniera chiara come gestire le crisi delle piccole banche non considerate di sistema, che non possono accedere a una procedura di risoluzione ordinata, ma il cui crac può comunque provocare «effetti notevoli» sui territori. Secondo l'associazione «è necessario un intervento normativo» che risolva le contraddizioni fra la normativa sul Fondo interbancario di tutela dei depositi e l'interpretazione data dalla Commissione europea alla direttiva Brrd (Bank Recovery and Resolution Directive), entrata in vigore nel 2016. L'interpretazione data da Bruxelles, infatti, secondo l'Abi ha impedito l'uso del Fondo per far fronte alla crisi di Tercas e poi di Banca Etruria, Marche, CariChieti e CariFerrara.