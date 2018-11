Guida al Black Friday di Amazon 2018

Più che un «venerdì nero» un'intera settimana di sconti e promozioni. Amazon prende la rincorsa sul Black Friday, «il» giorno dello shopping compulsivo novembrino trapiantato con successo dalle catene americane, anticipando la data X: per tutto il mondo il 23 novembre (ogni anno cade in un giorno del mese diverso), ma per il colosso dell'e-commerce le offerte speciali cominciano il 19. Per orientarvi nel dorato mondo delle promozioni online ecco una guida su cos'è il Black Friday, quando, come e di quali sconti potete usufruire e qualche consiglio sulle offerte migliori a disposizione.

PIÙ CHE BLACK FRIDAY, UNA BLACK WEEK

La prima cosa da sapere è che, come vi abbiamo anticipato, questo evento non dura solo una giornata, ma inizia la settimana che precede il giorno del Black Friday e poi continua fino al lunedì successivo con il Cyber Monday, evento di sconti più legato alla categoria tech. In tanti, inoltre, propongono la cosiddetta Black Week, una settimana in stile venerdì nero con tantissimi prodotti a prezzi eccezionali. Su Amazon si parte come dicevamo il 19 e le promozioni proseguono fino al 26 novembre.

IDEE CHIARE (E ACCOUNT VALIDO) PRIMA DI CONNETTERSI

Il colosso di Jeff Bezos ha già rivelato alcuni marchi che aderiscono alle promozioni. Primo consiglio per navigare gli abissi dei ribassi: siate determinati e giocare d'anticipo. Vi serve un account valido associato a un metodo di pagamento valido e soprattuto idee chiare prma di mettersi al computer. Le offerte più golose vanno esaurite in pochissimo tempo, l'indecisione è sinonimo di fallimento: qualcuno vi soffierà da sotto il naso quella centrifuga che volevamo regalare alla mamma, stetene certi. Il link per consultare le offerte è già online ma solo dal 23 novembre vedremo gli sconti del Black Friday, per ora ci sono solo dei prodotti con prezzi ridotti ma non abbastanza da farli entrare nell'olimpo della giornata di shopping più pazza del Pianeta.

OFFERTE DEL GIORNO, LAMPO O IN ANTEPRIMA

Ci sono ben quattro categorie di offerte Amazon da seguire, con tantissimi sconti già online, in preparazione all'evento:

Offerte del giorno: in questa pagina troverete i prodotti con i migliori prezzi del momento.

in questa pagina troverete i prodotti con i migliori prezzi del momento. Offerte lampo: in questa pagina troverete delle offerte valide solo per poche ore.

in questa pagina troverete delle offerte valide solo per poche ore. Offerte in vetrina: qui troverete una lista di offerte che Amazon presenta di volta in volta.

qui troverete una lista di offerte che Amazon presenta di volta in volta. Offerte in anteprima Prime: in questa pagina troverete le offerte disponibili solo per clienti Amazon Prime.

Per usufruire di queste offerte basta creare un account Amazon, associare una metodo di pagamento valido (assicuratevi che funzioni senza problemi o perderete la priorità acquisita in coda!) e procedere all'acquisto dei prodotti di interesse, prima che le offerte scadano o la disponibilità finisca.

A MILANO UN TEMPORARY STORE PER «ASSAGGIARE» LE OFFERTE

Chi abita a Milano potrà avere un assaggio delle offerte andando all'Amazon Loft for Xmas, pop up store di via Dante 14 aperto al pubblico dal 16 al 26 novembre dalle 10 alle 20. Gli altri invece faranno bene ad abbonarsi ad Amazon Prime. Il servizio costa 36 euro all'anno o 4,99 euro al mese e consente di avere le spese gratuite ma soprattutto di accedere alle Offerte Lampo con 30 minuti di anticipo. Un piccolo margine che può fare la differenza tanto più che il primo mese di prova è gratuito, potete sempre disattivarlo entro 30 giorni se non vi serve più.