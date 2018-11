Indici di Borsa e spread del 19 novembre 2018

L'ANDAMENTO DI BORSA E SPREAD IN TEMPO REALE

10.30 - MILANO MIGLIORE D'EUROPA

Listini azionari europei in cauto rialzo in avvio di giornata, sostenuti dalla ripresa del prezzo del petrolio sulla possibilità che l'Opec decida un maggiore taglio della produzione: Londra sale dello 0,4%, Parigi dello 0,7% e Francoforte di mezzo punto percentuale. Milano, sui titoli di Stato italiani che registrano un allentamento della tensione, è la Borsa migliore di questo avvio di settimana, con l'indice Ftse Mib che sale dell'1,2%. In Piazza Affari accelera Tim (+4% a 0,55 euro dopo la nomina del nuovo amministratore delegato), seguita da Ubi (+3,9%) e Banco Bpm (+3,5%). Sempre molto volatile il piccolo titolo di Banca Carige, posto anche in asta di volatilità, in rialzo dell'11%. Sempre debole Mediobanca, che scende del 2,3%, con Salvatore Ferragamo in calo di due punti e mezzo. Astaldi ritraccia (-9%) dopo la corsa di venerdì, mentre Salini Impregilo, che ha proposto un'offerta non vincolante sul gruppo delle costruzioni, sale del 2,8% sfiorando i due euro.

09.45 - PIAZZA AFFARI CONTINUA A SALIRE

I primi scambi confermano l'avvio positivo di Piazza Affari: l'indice Ftse Mib sfrutta la minor tensione in avvio del mercato telematico sui titoli di Stato italiani e sale dello 0,8%, con Tim che cresce del 2,5% dopo la nomina di Gubitosi ad amministratore delegato. Tra gli altri titoli principali, bene Stm (+2,5%) sul recupero internazionale dei titoli hi-tech, con Cnh che cresce del 2,4%. Tra le banche acquisti su Ubi (+1,8%) e Mps (+1,6%) mentre Banca Mediolanum scende dell'1,6% e Mediobanca scivola del 3% tra scambi consistenti ma non eccezionali. Debole anche Ferragamo (-3,5%), mentre tra i titoli a bassa capitalizzazione in rialzo dell'11% Banca Carige, come sempre molto volatile.

09.20 - TIM POSITIVA DOPO GUBITOSI

Primi scambi in rialzo per Tim in Borsa a Milano dopo la nomina di Luigi Gubitosi amministratore delegato e direttore generale: il titolo in partenza sale del 2% a 0,53 euro.

09.03 - PIAZZA AFFARI IN CRESCITA

Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,5%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,34%.

08.46 - SPREAD IN CALO

Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 308 punti contro i 312 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,46%.

08.37 - L'ASIA CHIUDE IN POSITIVO

Prima seduta di settimana in rialzo per i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico dopo il recupero in ottobre delle esportazioni giapponesi e il barometro della tensione commerciale tra Cina e Stati Uniti che in queste ore, secondo gli operatori finanziari, starebbe migliorando. Tokyo ha concluso la sua giornata in aumento dello 0,6%, con Shanghai in crescita dello 0,9%, mentre Hong Kong sta concludendo positiva di mezzo punto percentuale. In rialzo finale dello 0,3% l'indice generale di Seul mentre il Kosdaq, che raggruppa i titoli hi-tech, ha corso del'1,7%. Qualche vendita nel finale di seduta a Singapore con Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, che ha chiuso in calo dello 0,6%.

06.15 - BENE L'EXPORT GIAPPONESE

La ripresa della domanda di auto verso gli Stati Uniti contribuisce al recupero dell'export giapponese rispetto al mese precedente, quando il Paese si è dovuto confrontare con una serie di disastri naturali, tra cui la chiusura dell'aeroporto di Osaka e il terremoto di magnitudo 7 nell'isola di Hokkaido. Secondo il ministero delle Finanze nipponico, in ottobre le esportazioni sono cresciute dell'8,2%, rispetto alla contrazione dell'1,3% registrata in settembre.