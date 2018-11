Il Ceo di Nissan Carlos Ghosn verso l'arresto

Il presidente e Ceo di Nissan Carlos Ghosn verso l'arresto. Secondo quanto riportato da quotidiano giapponese Asahi Shimbun, gli inquirenti sospettano che non abbia dichiarato tutti i guadagni percepiti. Dall'azienda, per il momento, non è arrivato nessun commento ufficiale. Ghosn, nato in Brasile nel 1954 da una famiglia di origini libanesi, è anche a capo della divisione Francia della Renault. I pubblici ministeri di Tokyo lo hanno interrogato il 19 novembre, ritenendo sottostimate di diverse centinaia di milioni di yen le cifre da lui dichiarate. Gli investigatori stanno verificando possibili violazioni della legge in materia di trading finanziario e di falso in bilancio. Ghosn è diventato presidente di Nissan nel 1999 e a giugno del 2001 ha assunto anche la carica di amministratore delegato. Nel 2005 è diventato presidente della Renault e nel 2016 ha deciso di avviare la partnership con Mitsubishi, divenendone presidente a dicembre di quell'anno.