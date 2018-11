I droni di Piaggio Aerospace irrompono in parlamento

La calendarizzazione dell'audizione sembra indicare un rinnovato impegno del governo su questo dossier dopo che l'azionista unico, il fondo emiratino Mubadala, ha fatto capire che non ha intenzione di investire nuovi soldi in Piaggio che così, dopo anni di agonia, oggi è vicinissima alla chiusura. Per il governo è un dossier molto spinoso: da una parte c'è la necessità di tutelare un marchio storico dell'industria italiana che dà lavoro a 1.100 famiglie più l'indotto (perdipiù in una regione martoriata come è la Liguria), dall'altra la commessa delle forze armate dovrebbe passare da un voto del parlamento. Un via libera a una spesa militare di oltre 700 milioni, peraltro avviato e promosso dal governo precedente, potrebbe essere un boccone non facile da digerire per i Cinque Stelle, sebbene la ministra della Difesa Elisabetta Trenta abbia già inserito il drone nel programma per la Difesa (Dpp) 2018-2020.

DAL P.180 AI DRONI MILITARI: COSÌ L'AZIENDA È PASSATA AGLI ARABI

La vicenda, nei suoi sommi capi, è nota: Piaggio Aerospace, storica azienda attiva nell'aviazione privata, negli ultimi anni è stata ri-orientata sul mercato della difesa sviluppando, a partire dallo storico modello P.180, un drone che, secondo le intese intercorse tra l'Italia e gli Emirati, sarebbe stato poi adottato dalle forze armate italiane ed emiratine. Nell'ambito di questa intesa, il fondo Mubadala è progressivamente cresciuto nell'azionariato e oggi ha il 100% dell'azienda, dopo essersi sobbarcato diverse ristrutturazioni aziendali costate centinaia di milioni di euro.

LA COMMESSA ITALIANA ARENATA

Non tutto però è filato liscio: il primo aereo a guida remota, il P.1HH, ha avuto uno sviluppo molto travagliato (compreso un abissamento nel Mediterraneo) e commesse per l'acquisto sono arrivate dagli Emirati, non dall'Italia. Adesso è in fase di definizione un secondo modello, il P.2HH, su cui l'allora ministra della Difesa Roberta Pinotti a inizio 2018 aveva trasmesso alle Camere uno schema di decreto ministeriale che prevedeva lo stanziamento di 766 milioni di euro per l'acquisto di 10 "sistemi" (ogni sistema è composto da una stazione a terra e due aerei). A fronte di questo acquisto, gli Emirati avrebbero comprato altrettanto mezzi, portando così nelle casse dell'azienda 1,5 miliardi (spalmati nel tempo). Ma lo schema di decreto, su cui il parlamento doveva deliberare urgentemente (40 giorni), si è arenato tra una legislazione e l'altra e da lì non si è mosso fino a quando gli emiratini hanno fatto sapere che loro di soldi dentro la Piaggio non ce ne mettevano più. E quindi - questo non l'hanno detto, ma si desume - Piaggio rischiava di naufragare.