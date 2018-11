Il caso Balestrero e il processo per riciclaggio

Vale giusto la pena di ricordare che a dimissioni già annunciate, pochi giorni prima di lasciare definitivamente il Vaticano, Benedetto XVI, fra i suoi ultimissimi atti di governo decise nel febbraio del 2013 l’allontanamento di monsignor Balestrero dalla Segreteria di Stato, nominandolo nunzio apostolico in Colombia. Incarico ricoperto fino a luglio scorso, quando papa Francesco lo aveva mandato in servizio alla nunziatura in Congo. Nel frattempo in Vaticano è in corso, con tempi per la verità rallentati, il processo contro l’ex presidente dello Ior Angelo Caloia, alla guida dell’istituto dal 1989 al 2009. Le accuse, frutto di indagini e denunce interne condotte dallo stesso Ior nel 2014, sono di peculato e autoriciclaggio in merito a una speculazione immobiliare che sarebbe stata compiuta dallo stesso Caloia e da altri ai danni dello stesso Ior (per circa 57 milioni di euro). Tempo fa, fonti interne ai sacri palazzi, definirono in via confidenziale la vicenda Caloia, «una roba spaventosa». Anche in questo caso bisognerà attendere naturalmente le risultanze processuali, ma certo un pezzetto per volta la storia delle finanze vaticane assume dei contorni sempre meno edificanti.