Il Sole24Ore valuta un'azione di responsabilità contro Napoletano

La società il Sole 24 Ore discuterà in un cda straordinario convocato per mercoledì 21 novembre un'azione di responsabilità contro l'ex direttore Roberto Napoletano e gli ex presidente e amministratrice delegata, Benito Benedini e Donatella Treu. La mossa del cda guidato da Edoardo Garrone arriva dopo la chiusura delle indagini che dovrebbe portare i tre verso il processo per la vicenda degli abbonamenti fittizi (i pm contestano anche il reato di aggiotaggio), mentre è stata stralciata la posizione degli altri sette, che erano indagati con l'accusa di appropriazione indebita. I sette, a quanto risulta a Lettera43.it, avrebbero risarcito l'azienda del maltolto, ottenendo in cambio la caduta della querela di parte, che secondo una modifica introdotta ad aprile è necessaria perché il reato sia perseguibile.

L'AZIENDA RISCHIA SANZIONI PESANTI PER MANCATI CONTROLLI

La mossa del Sole 24 Ore di rivalersi sugli ex vertici è giustificata anche dal fatto che, un po' a sorpresa, con la chiusura delle indagini i pm chiamano alla sbarra anche l'azienda stessa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 231 del 2001 secondo cui «l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso», sempre che l'organo dirigente non abbia «adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi» e questi siano stati aggirati fraudolamente. Il Sole 24 Ore, quindi, potrebbe andare verso sanzioni pecuniarie anche molto pesanti.

UNA MANLEVA POTREBBE "SALVARE" NAPOLETANO

Potrebbe essere non semplice la strada dell'azione di responsabilità nei confronti soprattutto di Napoletano. Quando, alla fine di mesi contrastati e anche grazie alla pressione della redazione, ad agosto del 2017 l'azienda firmò con il direttore l'accordo per l'uscita, questa prevedeva una manleva reciproca per cui le parti consideravano chiusi i loro rapporti con la rinuncia a futuri contenziosi. Bisognerà vedere, a questo punto, se la manleva "salva" il direttore anche di fronte a un quadro ben diverso da quello di un anno e mezzo fa, quando ancora non si parlava di possibili reati. C'è da notare, a questo proposito, che nell'avviso di conclusione delle indagini di venerdì scorso (e che riproduciamo qui sotto) Napoletano viene definito «amministratore di fatto [...] per via della partecipazione ai consigli d'amministrazione della società e del coinvolgimento nelle scelte gestionali attinenti alle modalità di diffusione del quotidiano e alla comunicazione esterna dei dati diffusionali e dei ricavi ad esso correlati».