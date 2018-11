L'alta velocità ferroviaria negli aeroporti di Fiumicino a Malpensa

I NUOVI COLLEGAMENTI A PARTIRE DAL 9 DICEMBRE

Con il nuovo orario invernale in vigore dal 9 dicembre, l'alta velocità garantirà anche i collegamenti tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e le città di Firenze, Pisa, La Spezia e Genova. Il Frecciarossa abbrevierà inoltre il viaggio da Torino e da Milano per la costa adriatica, consentendo di raggiungere più rapidamente la Romagna e la Puglia e collegando, per la prima volta, Torino con la città di Lecce. Dieci, invece, le Frecce impegnate sulla Roma-Bari nel fine settimana, con l’introduzione di due Frecciargento no stop che uniranno i due capoluoghi in tre ore e trenta, anticipando così i futuri tempi di viaggio tra Roma e la Puglia. Tra le novità dieci nuovi treni al giorno, sei Frecciarossa e quattro Frecciargento.

OFFERTA REGIONALE PIÙ AMPIA

Si amplia anche l'offerta regionale, con interventi mirati su importanti aree e direttrici. Sarà così tra Bologna e la Romagna con 24 treni al giorno tra il Capoluogo e la riviera via Ravenna, e 24 corse per il nuovo servizio metropolitano tra Bologna e Imola. In Liguria, 18 collegamenti tra Savona-Genova-Sestri Levante e il ritorno del 5 Terre Express dal primo marzo. Con 4 mila posti in più per accompagnare pendolari e turisti dal Ponente al Levante ligure. In Campania ci saranno un treno ogni 8 minuti a Napoli, per attraversare in soli 20 minuti tutte le stazioni del Capoluogo campano, e un treno ogni 15 minuti da Campi Flegrei verso Pozzuoli. Mentre sul Passante di Palermo, 12 collegamenti in più da Punta Raisi al Capoluogo siciliano.