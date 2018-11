Indici di Borsa e spread del 20 novembre

Sale ancora lo spread e la Borsa di Milano apre in calo (-0,34% l'indice Ftse Mib) in attesa dell'Ecofin e della decisione, attesa per mercoledì 21, sull'apertura di procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione delle regole sul debito. Il differenziale tra il Btp italiano e il Bund tedesco segna, nei primi scambi, 323 punti contro i 322 della chiusura di lunedì. Il rendimento del decennale italiano è pari al 3,6%.

BORSE ASIATICHE IN CALO, PESA LO SCANDALO NISSAN-RENAULT

Borse asiatiche in netto calo dopo la drastica correzione del listino tecnologico Nasdaq e la crisi innescata a seguito dell'arresto di Carlos Ghosn, presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi Motors. Sugli umori degli investitori pesa anche l'attesa per l'incontro tra Cina e Usa per discutere del tema dei dazi. Guardando al Vecchio continente c'è attesa per la riunione dell'Ecofin. Chiusura in negativo per Tokyo (-1%) dove il titolo Nissan cede il 5,5%, mentre le azioni dell'altra partner del gruppo, la Mitsubishi Motors, hanno lasciato sul terreno il 7,4%. Sul fronte valutario lo yen si rafforza sul dollaro a 112,50, e sull'euro a 128,80. Shanghai chiude a -2,13%. Chiusura in negativo anche per Seul (-0,8%). Sul fronte macroeconomico attesi i dati sulla disoccupazione in Francia ed i prezzi alla produzione in Germania. Dagli Usa in arrivo le licenze edilizie e le scorte di petrolio settimanali.