La manovra potrebbe costare alle aziende 6 miliardi di euro

IL CALCOLO: 2,2 MILIARDI IN MENO PER LE IMPRESE

Il Csc ha calcolato per le imprese minori risorse per complessivi 6,5 miliardi dalla legge di bilancio: 2,2 miliardi in meno per le imprese non finanziarie e 4,3 miliardi in meno per banche e assicurazioni. I principali interventi sulle imprese, ha riassunto il Csc, sono: l'abolizione dell'aiuto alla crescita economica (Ace) e dell'imposta sul reddito imprenditoriale (Iri), a favore del nuovo regime impositivo Ires, che prevede la riduzione dell'aliquota al 15% per la quota di utili reinvestita in beni strumentali e in nuove assunzioni. «Il combinato di questi interventi porterà a un aumento della tassazione sulle imprese per 2,2 miliardi nel 2019 e 1,7 miliardi nel 2020», è stato il calcolo. «Inoltre la nuova misura ha obiettivi diversi rispetto a quelle abrogate. L'Ace, infatti, era diretta a sostenere la patrimonializzazione delle imprese e stava registrando buoni risultati. La mini-Ires suscita perplessità in quanto, oltre ad agevolare solo le imprese che hanno maggiori margini di profitto, presenta anche numerose criticità operative che rischiano di aumentare l'incertezza del già complesso sistema fiscale italiano».

I LIMITI AL PROVVEDIMENTO INDUSTRIA 4.0

Inoltre, alcune delle misure per Industria 4.0 «sono prorogate, ma con importanti limitazioni: le risorse destinate a queste misure sono inferiori rispetto al passato», ha osservato il Csc, spiegando che «non sono oggetto di proroga il super ammortamento e il credito d'imposta formazione 4.0, mentre per l'iper-ammortamento vengono stanziati circa 1,1 miliardi per il biennio 2020-2021, laddove la manovra dell'anno scorso aveva previsto, per il 2019-2020, circa 2,6 miliardi per la proroga di iper e super-ammortamento». «Positiva», invece, per il Csc la proroga degli eco-bonus.

TUTTI DA VALUTARE GLI EFFETTI SULLE BANCHE

«Da valutare», infine, gli interventi sulle banche, osservando che «una parte considerevole delle coperture previste nella manovra viene da misure sulle banche (3,5 miliardi)»: la modifica dell'iscrizione delle perdite e delle svalutazioni crediti, l'applicazione dei nuovi principi contabili IFRS9 e il differimento della deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali. «Se si considera anche la modifica agli acconti dell'imposta sulle assicurazioni, il governo prevede maggiori entrate per circa 4,3 miliardi», ha aggiunto il Csc, sottolineando che «questi interventi, insieme ai tassi di rendimento sui titoli di Stato in aumento, che si trasformano in un aumento del costo della raccolta bancaria, e al rischio di ulteriori downgrade per l'Italia, potrebbero far crescere il costo e ridurre l'offerta di credito, con effetti negativi sulla crescita del Pil».

CRESCITA DEBOLE PER IL PIL NEL QUARTO TRIMESTRE

Secondo gli studi di Confindustria, l'Italia resta debole anche nel quarto trimestre: piatto il canale estero, cresce poco la domanda interna e i mercati finanziari restano in attesa. «Dopo la stagnazione del Pil nel terzo trimestre, è attesa crescita debole nel quarto. Gli indicatori non mostrano un'inversione di tendenza», scrive il Csc, evidenziando che corre meno anche l'Eurozona: «per il quarto trimestre si attende un rimbalzo della crescita, poco sotto i ritmi della prima metà del 2018».