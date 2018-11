Gli italiani che vogliono l'euro sono il 57%

Il 90% degli italiani ritiene anche che siano necessarie «riforme significative» per migliorare la performance dell'economia nazionale, la percentuale più alta di tutti i Paesi dell'Eurozona. La prima delle priorità è la riforma del mercato del lavoro (96%), ma solo il 70% (penultima percentuale) è a favore di risparmiare oggi per prepararsi all'invecchiamento della popolazione e all'aumento dei costi delle pensioni. I nostro connazionali, infatti, sono gli ultimi nell'eurozona (33%) a ritenere che le riforme condotte a termine in modo positivo negli altri Paesi della moneta unica abbiano aiutato a portarle avanti anche in patria. A condividere questa valutazione negativa anche i greci (35%) e i tedeschi (38%). Dopo la riforma del mercato del lavoro, le altre priorità per gli intervistati in Italia sono quella del sistema sanitario (92%), della fiscalità e dell'istruzione (entrambe 90%), seguite da pensioni (anche se e sicurezza sociale (entrambe 89%), e per ultima con solo il 70% la riforma di mercati come tlc o energia. Gli italiani però sono tra i più contrari (78%, terzi tra i 19, più avversi solo lettoni, lituani e greci) a un aumento dell'età pensionabile per rendere più sostenibile il sistema pensionistico.