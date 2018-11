Il governo dice di avere un piano per Piaggio

Il governo sostiene di avere un piano "a lungo termine" per Piaggio Aerospace che passa dalla conferma delle commesse per i droni e dalla «stabilità finanziaria e un assetto societario stabile». Così riferiscono i sindacati al termine dell'incontro a Roma sul futuro delll'azienda di Villanova d'Albenga. All'incontro erano presenti il sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa e il capo gabinetto del ministero, Giorgio Sorial. Le parole del governo sembrano portare verso il coinvolgimento di Leonardo, che vanta un credito di 115 milioni nei confronti di Piaggio. E, tuttavia, il governo non ha dato dettagli su come intende intervenire e non ha fatto il nome dell'azienda di Piazza Montegrappa. Allo stesso tempo, l'obiettivo sarebbe quello di dare all'azienda un orizzonte di lungo periodo che vada oltre alla commessa per il P.2HH (qui tutta la vicenda ricostruita nel giorno precedente l'incontro di Roma). Flavio Caminito, Fiom Cgil, spiega a Lettera43.it che l'impegno è quello di «rivedersi al tavolo di confronto nei primi giorni di dicembre. Ci hanno chiesto ancora un po' di tempo per l'aggiornamento della situazione». Nel frattempo, i sindacati hanno chiesto e ottenuto rassicurazioni che fino a nuovo incontro l'azienda non metterà in moto nessuna procedura che riguardi i lavoratori. Piaggo Aerospace dà lavoro a 1.100 persone.

IL DOSSIER IN PARLAMENTO IL 21 NOVEMBRE

Il 21 novembre è in agenda alle Commissioni Difesa della Camera e del Senato un'audizione informale dei vertici di Piaggio sulla commessa da 766 milioni di euro per venti droni ferma in Parlamento dalla scorsa legislatura. Da qui potrebbero arrivare nuove indicazioni sull'attuale situazione patrimoniale dell'azienda e le sue prospettive, in attesa di conoscere dal governo l'esistenza, e in quali termini, di un piano di rilancio che vada oltre la commessa dei droni.