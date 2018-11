Cosa rischia l'Italia con la procedura di infrazione

I PARAMETRI DI MAASTRICHT

Stella polare dell'intera procedura sono due criteri: il disavanzo di bilancio dei Paesi membri non deve superare il 3% del prodotto interno lordo (Pil) e il debito pubblico non deve avanzare oltre il 60% del Pil. Parole diventate familiari a tutti gli italiani, scolpite il 7 febbraio 1992 sulla pietra del Trattato di Maastricht. Se il primo parametro non preoccupa, è il secondo - il limite del 60% del debito sul Pil – a crearci non pochi grattacapi in quanto quel confine lo abbiamo superato da tempo. Ormai è a più del doppio, avendo sfondato soglia 130% e, per quanto nelle previsioni del governo italiano dovrebbe scendere al 127,3% nel 2020, per i tecnici del Fondo monetario internazionale (Fmi) resterà invece a quella quota per almeno tre anni a causa della «bassa crescita e del debole progresso a livello sociale».

UN PROBLEMA DI DEBITO

Ecco perché la querelle tra Roma e Bruxelles si è avvitata su di un numero in linea con le regole comunitarie: 2,4%. È quello scritto dal governo M5s-Lega nel Def e indica il deficit che l'esecutivo farà nel 2019, dato che la manovra ha un costo che cresce a seconda di quanto elargisce. L'Italia poi sta già sforando l'altro parametro, quello sul debito, giunto a 2.326,5 miliardi di euro. Il 131%, appunto rispetto al Pil. Dieci anni fa era quasi 10 punti percentuali in meno e questo non tranquillizza affatto la Commissione (di contro, chi oggi sostiene la tesi di maggior lassismo comunitario ritiene che siano state proprio le politiche rigoriste a farlo impennare). È dunque il debito italiano a rendere gli eurocrati particolarmente scettici riguardo le nostre politiche economiche, soprattutto se non puntano troppo sulla crescita. Per l'Unione europea chi parte con quella zavorra non può chiedere ulteriore flessibilità. Ecco spiegato perché i nostri compagni di banco, i francesi, non sono stati richiamati da Bruxelles, pur avendo messo in manovra un rapporto del 2,8%. Ed ecco soprattutto perché la procedura di infrazione non riguarderà il rapporto deficit/Pil che è sotto il 3%, ma lo sforamento del debito.