Come lo spread impatta su prestiti e mutui

L'aumento dello spread oltre i 300 punti base inizia ad impattare su banche, imprese e famiglie, aumentando il costo di raccolta degli istituti di credito e rendendo più cari mutui e prestiti per tutti gli altri. Lo sostiene l'Abi, l'associazione bancaria italiana. In particolare «il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni è risultato in sensibile aumento nel corso degli ultimi mesi», ovvero a settembre del 2018 si registra «un valore pari a 1,71% rispetto al valore minimo di 0,56% registrato a maggio 2018». Si tratta di rilevazioni su ammontari non molto rilevanti, spiega il vice direttore generale Gianfranco Torriero, ma «che danno il segnale di un cambiamento di rotta del mercato». Per quanto riguarda invece mutui e prestiti, si registra un incremento «non ancora molto accentuato» dei tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento, «risentendo dell'aumento dello spread nei rendimenti dei titoli sovrani». Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è risultato pari a 1,87% (1,80% a settembre 2018) mentre quello sui nuovi finanziamenti alle imprese è risultato pari a 1,60% (1,45% il mese precedente).