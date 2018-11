IN 10 PASSANO GLI ESAMI A PIENI VOTI, TRE RIMANDATI

Secondo quanto si legge nel comunicato diramato al termine della riunione, in 10 casi i documenti programmatici di bilancio presentati dagli Stati membri sono conformi al patto di stabilità e di crescita: Germania, Irlanda, Grecia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria e Finlandia. In altri tre casi, si evidenzia una «certa deviazione dal rispettivo obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di aggiustamento» e stiamo parlando di Estonia, Lettonia e Slovacchia.

FRANCIA E ALTRI TRE SORVEGLIATI SPECIALI

Per altri quattro Stati, invece, c'è una «deviazione significativa» dagli obiettivi: si tratta di Belgio, Francia, Portogallo e Slovenia. Parigi, in particolare, ha presentato una manovra che prevede una crescita del rapporto deficit-Pil dal 2,5% al 2,8% e che per questo è stata criticata da ambienti vicini al governo giallo-verde come riprova di un accanimento nei confronti del nostro Paese trattato più severamente degli altri. E tuttavia la Francia, che pure ha un debito elevato pari al 98,7% del Pil (comunque più basso del nostro che sfora il 130%), non dovrebbe deviare dagli obiettivi a medio termine per arrivare al pareggio nel 2022. La deviazione del prossimo anno è dovuta infatti a una partita eccezionale sul credito d'imposta. Tra i Paesi con debito molto elevato c'è il Portogallo (120% del Pil): il Paese, secondo la Commissione, non sta facendo abbastanza per ridurlo, ma il rapporto deficit-Pil nel 2019 sarà dello 0,2%, contro lo 0,7% dell'anno precedente, comunque in riduzione.