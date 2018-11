Quanto cresce il Pi dell'Italia per Ocse, Istat e altri istituti

ISTAT: NEL 2019 +1,3%, SCARSO IMPATTO DAL REDDITO DI CITTADINANZA

Poche ore prima era toccato all'Istat rivedere al ribasso le sue stime. In un report di maggio, l'istituto di statistica aveva valutato la crescita italiana per l'anno in corso all'1,3%, ma a fine novembre e stante la frenata del terzo trimestre ha tagliato a +1,1%. Per il 2019, la crescita salirebbe invece all'1,3% tenendo conto degli effetti della manovra. Ma dal reddito di cittadinanza si attendono risultati contenuti: supponendo una spesa dello 0,5% del Pil, genererà una crescita dello 0,2-03,%.

FMI: NEL 2018-2020 CRESCITA FERMA ALL'1% CIRCA

Il Fondo monetario internazionale, a ottobre, nel periodico aggiornamento del World Economic Outlook, aveva corretto al ribasso la crescita italiana nel 2018 all'1,2% e per l'anno seguente all'1%. In seguito però, stante le turbolenze dei mercati, nel documento che precede la valutazione dell'economia italiana secondo l'articolo 4 il Fondo parla «di circa l'1% nel 2018-2020 e poi diminuirà». Il Fondo monetario è preoccupato soprattutto del fatto che gli stimoli alla crescita previsti «comportano sostanziali rischi verso il basso» per la crescita, «poiché lascerebbero l'Italia molto vulnerabile».