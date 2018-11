Come affrontare il cambiamento nel mondo dell’energia

LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Le sfide che stanno rivoluzionando il settore sono tantissime e sarebbe impossibile riassumerle tutte in poche battute. Partiamo dal mantra della sostenibilità, che diamo ormai per scontato. È solo nel 1987 che con il rapporto Bruntland, frutto del lavoro condotto da una commissione delle Nazioni Unite, si arriva a una delle più affascinanti definizioni di cosa significhi essere sostenibili: la possibilità di una generazione di soddisfare i propri bisogni senza impedire alle generazioni successive di fare lo stesso. È una definizione che, nel caso della sostenibilità ambientale, esprime al meglio la vera “posta in gioco” che ha animato le grandi battaglie di questi ultimi decenni: tutelare il nostro pianeta, non mettere a rischio il futuro di coloro che arriveranno dopo di noi. Essere “sostenibili” si è tradotto in una miriade di decisioni, anche di business, da parte dei grandi attori del settore: dagli investimenti in rinnovabili delle major petrolifere al graduale phase-out dal carbone per la produzione di energia elettrica. L’impegno della sostenibilità non deve essere solo concreto e misurabile, ma soprattutto credibile. In termini di posizionamento e reputazione nessuno può permettersi di fare green-washing o di eludere le aspettative dei consumatori (e degli azionisti) con vaghe promesse.