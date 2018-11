Ikea cambia con piccoli showroom nelle città e shopping online

Ikea punta sui piccoli negozi nel centro delle città e sull'online. Una riorganizzazione che porterà con sé licenziamenti ma anche nuove assunzioni. Il programma di riorganizzazione per l'apertura di punti vendita all'interno delle città, rafforzamento dell'e-commerce, logistica e servizi a domicilio prevede la creazione di 11.500 posti di lavoro, ma allo stesso tempo, spiega Ikea, 7.500 esuberi prevalentemente tra le funzioni amministrative e di supporto globale. Il taglio corrisponde al 4,7% del numero totale di dipendenti. «Continuiamo a crescere con forza - ha commentato l'amministratore delegato Jesper Brodin - e al tempo stesso riconosciamo che il panorama del retail si sta trasformando a un ritmo che non avevamo mai visto prima».

«LA GENTE VIVE IN PICCOLI SPAZI E HA PORTAFOGLI LEGGERI»

Ikea è infatti nel mezzo di una trasformazione in cui sta posizionando più negozi in centro città e ha già aperto numerosi piccoli showroom proprio per raggiungere meglio i clienti delle aree urbane. Il gruppo svedese si sta preparando a un futuro fatto di megalopoli e abitanti che vivono con pochi soldi e in piccoli spazi. E così la nuova strategia consentirà a Ikea di rivolgersi a un mondo urbanizzato in cui le persone «vivono in piccoli spazi», hanno «portafogli leggeri» e «poco tempo». Queste le parole usate qualche mese fa dall'ad Brodin nel descrivere gli scenari futuri emersi da una ricerca aziendale secondo cui entro il 2030 circa il 60% della popolazione mondiale vivrà in grandi città, il doppio di adesso. E se l'attenzione sullo sviluppo dei grandi centri commerciali resta confermata, sarà però ridimensionata alla luce delle nuove priorità e opportunità che si sono affacciate con l'online e l'evoluzione del digitale.

SHOPPING ONLINE AL CENTRO

Altro punto cardine è il rafforzamento dell'offerta di servizi creando un rapporto più diretto con il cliente. L'obiettivo è insomma quello di entrare direttamente nelle case dei potenziali acquirenti sfruttando proprio il digitale, lo shopping online e un servizio migliore di consegna a domicilio. Da qui anche la decisione di rivedere le strategie di pianificazione: se finora l'orizzonte temporale andava dai cinque ai dieci anni, ora si è optato per un approccio triennale in modo da stare al passo con una società in rapida trasformazione