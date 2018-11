Istat rivede al ribasso la crescita italiana: +1,1% nel 2018

L'Istat rivede ancora al ribasso le stime di crescita dell'Italia per l'anno in corso: il 2018 si chiuderà con un +1,1%, in netta frenata rispetto alle previsioni di maggio (+1,4%) ma anche rispetto all'anno precedente, quando la crescita era stata dell'1,6%. Per quanto riguarda il prossimo anno, l'istituto statistico prevede una "lieve accelerazione" all'1,3%, contro una previsione del governo dell'1,5%, considerata già troppo ottimistica dalle istituzioni Ue e da diversi centri studi e osservatori nazionali e internazionali. Nel 2018, inoltre, la spesa delle famiglie e delle istituzioni sociali private in termini reali è stimata in «deciso rallentamento» rispetto agli anni precedenti (+0,9%), con un recupero nel 2019 (+1,2%), «quando beneficerebbe degli effetti positivi delle politiche fiscali indicate nella legge di Bilancio». Nel 2017 si era attestata all'1,5%.

L'ITALIA PAGA LA FRENATA DELLA DOMANDA ESTERA

«In uno scenario di progressivo rallentamento dell'attività economica, nel terzo trimestre 2018 il Pil italiano ha registrato, dopo tre anni di espansione, una crescita congiunturale nulla, che ha riflesso prevalentemente la fase di contrazione dell'attività industriale», osserva l'Istat nel report sulle Prospettive per l'economia italiana nel 2018-2019. «Anche i più recenti dati sul commercio estero e gli ordinativi segnalano la persistenza di una fase di debolezza del ciclo economico che è attesa estendersi anche al quarto trimestre». A trainare la debole crescita è la domanda interna. Il contributo della domanda estera netta risulterebbe negativo (-0,2 punti percentuali). Nel 2019 sarà ancora la domanda interna a trainare, «che risentirebbe positivamente di alcune delle misure di politica fiscale contenute nella Legge di Bilancio come quelle di contrasto alla povertà e l'impulso agli investimenti pubblici». La domanda estera netta fornirebbe un contributo nullo alla crescita. L'inflazione è prevista in accelerazione seppure con tassi di crescita inferiori a quelli dell'area euro.