Indici di Borsa e spread del 22 novembre 2018

Piazza Affari in calo all'indomani della bocciatura della Manovra da parte dell'Ue. Dopo un'apertura a -0,42%, la Borsa di Milano cede un punto percentuale e resta la peggiore tra le piazze europee che però non sono di segno diverso: Francoforte (-0,7%), Parigi (-0,85) e Londra (-0,85%). Sono per lo più le banche a patire con lo spread tra Btp e Bond oltre quota 315 punti (col rendimento del decennale italiano al 3,5%) dai 309 della chiusura del 21. Cedono Ubi (-3,8%), Unicredit (-1,7%), Banca Generali (-1,5%), Mediobanca (-1,5%). Solo banca Carige in controtendenza (+5,8%). Bene anche Astaldi (+3,2%) e Rcs (+1,4%), a due giorni dalla notizia dell'arbitrato per annullare la vendita della sede di via Solferino a Milano al fondo Blackstone.

ATTESA PER L'INFORMATIVA DI CONTE SULLA RISPOSTA UE

Nel pomeriggio è in programma l'informativa urgente del premier Giuseppe Conte alla Camera sulla risposta negativa della Commissione Ue alla Finanziaria. Secondo fonti di governo, sarà l'occasione per ribadire anche la fiducia nel dialogo con l'Ue. Bruxelles vede un «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio, aprendo la strada alla procedura per deficit eccessivo basata sul debito. «Così non è una manovra 'positiva per il popolo'», ha commentato Moscovici.

TOKYO CHIUDE IN RIALZO: +0,65%

Il parziale recupero della tecnologia sul listino Usa del Nasdaq e la stabilizzazione delle quotazioni petrolifere sostengono la Borsa di Tokyo, con una seduta all'insegna della volatilità e dagli scambi ridotti, in anticipazione della Festa nazionale del lavoro di domani. L'indice Nikkei mette a segno un rialzo dello 0,65%, a quota 21.646,55, con un guadagno di 135 punti. Sul mercato valutario lo yen si assesta poco sopra a 113 sul dollaro, e a un valore di 128,80 sull'euro.