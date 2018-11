Come è andata con il decreto salva banche

CORRENTISTI SPESSO VITTIME DI RICATTI

Parliamo in gran parte di risparmiatori che avevano investito 5, 10, 20, 30 mila euro, e anche più in alcuni casi, in azioni o in obbligazioni della banca, spesso all'interno di un meccanismo di vendita scorretto: non pochi risparmiatori hanno dichiarato alle associazioni dei consumatori che questi investimenti erano in sostanza l’unico modo per avere un mutuo o per non vedersi revocato il fido. In altre parole, sarebbero stati vittime di un vero e proprio ricatto in stile do ut des da parte di sportellisti e direttori di filiale. Tornando ai 31 miliardi di euro spesi in Italia per evitare il fallimento degli istituti di credito, alla cifra ci si arriva sommando tutte le operazioni di salvataggio dal 2015 a oggi: 8,8 miliardi di euro per Mps (maxi-aumento finanziato con soldi pubblici e in parte dagli investitori); 5,3 miliardi finanziati dal sistema bancario, azionisti e creditori per Banca Marche, Etruria, CariFerrara e Carichieti, acquistate poi da Ubi e Bper per 1 euro; e 17 miliardi messi sul piatto sempre dallo Stato per l’operazione di salvataggio di Banca Popolare di Vicenza e Vento Banca comprate sempre per 1 euro da Intesa Sanpaolo. Considerando i 4 miliardi in Tremonti bond del 2009 (utilizzati da Mps, Banco Popolare, Creval e Bpm), il conto sale a 35 miliardi (link per controllare dati banche europee).