Piaggio Aerospace ha chiesto l'amministrazione straordinaria

«Il cda di Piaggio Aerospace ha assunto la difficile decisione di presentare istanza al Mise per accedere alla procedura di amministrazione straordinaria, considerato lo stato di insolvenza della società», si legge in una nota dell'azienda. Nonostante l'impegno «e il duro lavoro di tutti i dipendenti di Piaggio Aerospace, così come il significativo supporto finanziario sostenuto dal socio nel corso degli anni», si legge nella nota della società, «le assunzioni fondamentali del piano di risanamento approvato nel 2017 non si sono concretizzate. La continua incertezza e le attuali condizioni di mercato fanno sì che la società non sia più finanziariamente sostenibile».

IL GOVERNO DICE DI AVERE UN PIANO PER PIAGGIO

Il 20 novembre, come riferito dai sindacati, il governo sosteneva di avere un piano «a lungo termine» per Piaggio Aerospace che passa dalla conferma delle commesse per i droni e dalla «stabilità finanziaria e un assetto societario stabile». All'incontro erano presenti il sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa e il capo gabinetto del ministero, Giorgio Sorial. Le parole del governo sembrano portare verso il coinvolgimento di Leonardo, che vanta un credito di 115 milioni nei confronti di Piaggio. E, tuttavia, il governo non ha dato dettagli su come intende intervenire e non ha fatto il nome dell'azienda di Piazza Montegrappa. Allo stesso tempo, l'obiettivo sarebbe quello di dare all'azienda un orizzonte di lungo periodo che vada oltre alla commessa per il P.2HH (qui tutta la vicenda ricostruita nel giorno precedente l'incontro di Roma).