Per i sindacati lo scorporo di Tim potrebbe portare a 20 mila esuberi

Lo scorporo della rete Tim «potrebbe causare circa 20 mila esuberi». Lo hanno annunciato i sindacati delle Tlc, Fistel Cisl Uilcom Uil e Slc Cgil, riuniti in presidio al Mise per protestare contro il mancato incontro odierno con il ministro Luigi Di Maio. Nella società della rete, secondo i sindacati potrebbero rientrare infatti al massimo 20 mila lavoratori e non 30 mila come circola da indiscrezioni pubblicate da Il Messaggero. In totale - secondo i sindacati - i lavoratori attuali di Tim sono tra i 45 e i 49 mila.

NEL 2017 INVESTIMENTI PER 5,7 MILIARDI

Il gruppo Tim, «occupa oggi circa 58 mila addetti nel mondo, dei quali circa 49.300 in Italia cui si aggiunge l'indotto (circa 50 mila addetti)» - si legge nella nota diffusa da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil durante il presidio al Mise - «e nonostante i colpi subiti in questi ultimi 20 anni, ha ancora oggi enormi potenzialità e un altissimo valore strategico per l'Italia, come testimoniato dai circa 5,7 miliardi di investimenti nel 2017 dei quali circa 2 in innovazione e ricerca». I sindacati delle Tlc hanno poi ribadito con forza «la necessità che il gruppo rimanga integro e in tal senso ci batteremo contro ogni ipotesi, da chiunque provenga, di 'spezzatino' del gruppo Tim che comporterebbe innanzi tutto esuberi di migliaia di lavoratori ma anche il depauperamento di un importante driver di innovazione e sviluppo del nostro Paese».

DI MAIO: «AL MOMENTO NESSUN PROGETTO IN CORSO»

«Sullo scorporo della rete» fissa di Tim «al momento non c'è alcun progetto in corso», ha tuttavia assicurato il ministro per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti. Su Tim, ha quindi aggiunto, «il nostro obiettivo è quello di salvaguardare il livello occupazionale».