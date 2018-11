Bankitalia vede una fuga dai Btp come nel 2012

Sono fuggiti dai buoni del tesoro come nel 2012. Il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato il 23 novembre dalla Banca d'Italia dà un'idea di quello che è successo negli ultimi mesi ai nostri di titoli di stato. Via Nazionale ha registrato «ingenti vendite da parte degli investitori esteri», disinvestimenti che hanno abbassato la quota dei titoli detenuti all'estero di circa tre punti percentuali, al 24%, nel secondo trimestre. Si tratta della «variazione negativa più alta dal secondo trimestre 2012» che è proseguita anche nel terzo trimestre «sebbene a un ritmo più moderato». Da maggio il valore medio dei titoli italiani si è ridotto «di circa il 9%» riflettendo «il forte rialzo dei premi per il rischio derivante dalle incertezze sull'orientamento delle politiche economiche e di bilancio». «Le quotazioni dei titoli pubblici», osservano dall'istituto centrale, «hanno incorporato un rischio di ridenominazione del debito significativo, che non si riscontra in altri paesi dell'area dell'euro».