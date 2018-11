Super sconti per il Black Friday in 180 mila negozi

Più di un negozio su quattro in Italia offre sconti e riduzioni in onore del rito del Black Friday: in tutto si tratta di circa 180 mila punti vendita. Il venerdì nero, letteralmente, è una giornata di super-offerte nata in Usa, ma che sulla scia dello sviluppo dell'e-commerce si è affermata anche in Italia, dove ha 'contagiato' pure le attività commerciali 'reali'. L'obiettivo è intercettare la grande massa di consumi che dovrebbe movimentare: sono infatti 12 milioni gli italiani che si sono detti pronti a comprare qualcosa per l'occasione, per una spesa media pro-capite di 110 euro. È quanto emerge da un sondaggio condotto da SWG per Confesercenti su consumatori e commercianti. Una torta di consumi consistente - il fatturato previsto per il Black Friday è di circa 1,3 miliardi - che quest'anno, però, non andrà solo all'online. Pur essendo un'abitudine legata all'e-commerce - secondo l'indagine - cresce infatti la percentuale di italiani che ha deciso di fare i suoi acquisti offline. E ad acquistare in un punto di vendita fisico sarà il 45% degli interessati: il 30% accompagnandolo ad un acquisto sul web, mentre il 15% comprerà solo nei negozi reali. A trainare le vendite nelle attività fisiche la percezione di una maggiore affidabilità sulle transazioni rispetto al commercio online (indicata dal 28%) ma anche la possibilità di cambiare più facilmente i prodotti acquistati (26%). Ma anche per vedere l'oggetto dal vivo prima dell'acquisto (12%) e per il migliore servizio (indicato dall'11%).