Indici di Borsa e spread del 23 novembre 2018

9.54 - EUROPA IN POSITIVO, MILANO +0,7%

Borse europee positive, con Milano in testa (+0,7%) grazie al calo dello spread tra Btp e Bund tedeschi sceso sotto quota 300 punti. Londra, Parigi e Francoforte salgono dello 0,3%, mentre Madrid riesce a fare un po' meglio (+0,4%). Negativi i futures su Wall Street all'indomani della chiusura per il Ringraziamento, mentre dall'Europa sono giunti segnali contraddittori sul fronte degli indici Pmi sulla fiducia dei direttori acquisto dei vari settori aziendali. In Francia il risultato complessivo è migliore delle stime (+0,1 punti) a differenza che in Germania (-0,9 punti). In arrivo il dato di sintesi europeo, e nel primo pomeriggio, quello Usa. Acquisti sui bancari Banco Bpm (+3,15%) e Unicredit (+2,2%) in Piazza Affari, favoriti dallo spread. Bene a Londra Lloyds (+1,91%) ed Rbs (+1,45%) dopo l'accordo sulla Brexit, mentre in campo automobilistico rimbalza Renault (+3,1%), spinta dagli analisti, dopo gli scivoloni per l'arresto in Giappone del numero uno Carlos Ghosn.