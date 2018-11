Arriva lo scudo anti spread firmato Lega e M5s

Una deroga alle regole del mercato dei titoli di Stato valida per le assicurazioni, grazie a un emendamento della Lega, e per le banche popolari e le banche di credito cooperativo per volontà soprattutto del Movimento Cinque stelle, che congelerebbe l'effetto spread della manovra, scudando istituti assicurativi e di credito dalle fibrillazioni di mercato. Dello scudo anti spread casalingo allo studio del governo giallo verde finora erano trapelate solo indiscrezioni, ma il 23 novembre il meccanismo ha iniziato a prendere forma con un emendamento al decreto fiscale per le assicurazioni presentato dalla Lega e approvato dalla Commissione Finanze del Senato che prevede che i soggetti che «non adottano i principi contabili internazionali» e quindi le asspossano valutare i titoli di Stato al costo storico e non al valore di mercato. La norma permette di «valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione" anziché "al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole». Ma come si fa a determinare a priori se un titolo è destinato a perdurare nel patrimonio di una società? E queste norme non violano la concorrenza sul mercato?

SCUDO PER LA BANCA POPOLARE DI BARI E LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO

La misura è prevista per l'esercizio in corso, ma «in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa». Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il ministro Paolo Savona è convinto che il momento più duro per i nostri titoli di Stato sarà a gennaio. Ma nei mesi successivi potrebbero arrivare anche la risposta dei mercati alla introduzione delle misure della manovra del popolo, come noto rinviate e scadenzate per far tornare i conti formali e le eventuali sanzioni europee sulla legge di bilancio. A Palazzo Madama hanno anche confermato che questa sarebbe la prima parte dello scudo anti spread che il M5s ha intenzione di completare con un analogo emendamento alla manovra che estende la possibilità di non applicare i principi contabili Ifrs anche alle banche non quotate e quindi alle popolari e alle bcc. Ma a questo punto visto che con il decreto fiscale è stata data la possibilità alle ultime banche popolari rimaste, la Banca popolare di Bari e quella di Sondrio, di rimandare la trasformazione in Spa e la quotazione di un altro anno, allora di fatto questi due istituti che hanno ritardato ad adeguarsi alla riforma potrebbero essere i soli a usufruire delle deroghe e a poter prezzare in maniera differente i buoni del tesoro che hanno nei loro bilanci. Già la settimana scorsa con un emendamento alla manovra le due opolari e le Bcc avevano ottenuto di poter contabilizzare le perdite sui crediti in maniera differente rispetto alle regole europee, sul modello di quello che fa anche la Germania con le piccole banche.