Le conseguenze sui mercati di un accordo sulla Brexit

A più di due anni dal referendum per l'uscita dalla Unione europea, gli investitori tornano a riflettere sul futuro del Regno Unito, che in questi giorni sembra giunto a un'intesa con Bruxelles sulle condizioni della Brexit, dopo un'odissea dovuta soprattutto alla diversità degli interessi di tutti gli attori in gioco: Bruxelles, Londra, il governo guidato da Theresa May, la questione dell'Irlanda del Nord, i britannici che hanno votato per uscire e quelli che, invece, vorrebbero rimanere. L’accordo di 585 pagine, che forse guiderà Londra fuori dall’Ue il 29 marzo 2019 (la data potrebbe slittare oltre dicembre 2020), è stato presentato martedì 13 novembre dopo un susseguirsi di bozze, dichiarazioni e smentite. Dopo l'approvazione dell'accordo da parte del Consiglio europeo e del Parlamento Ue, sarà la Camera dei Comuni britannica a dare l'ok definitivo. Ovvio che le conseguenze di questo carosello sui mercati finanziari non sono (e saranno) di poco conto.

I FATTORI DI RISCHIO DA TENERE SOTTOCCHIO

Alcuni analisti fanno notare che nel breve termine, nel caso del raggiungimento di un accordo, gli investitori potrebbero essere sollevati, per il semplice fatto che riduce le possibilità di un no-deal o di una hard Brexit. Tuttavia, non sono pochi i fattori di "rischio" da tenere sottocchio. Secondo gli esperti di MoneyFarm, piattaforma di robo advisory presente in Italia, Regno Unito e Germania, il maggior impatto dell'accordo si vedrà sui tassi dei titoli britannici (Gilt) e sul cambio sterlina-dollaro Usa. «Su di esso pesano le aspettative a ribasso sulle esportazioni e dei flussi finanziari esteri», spiega Michele Morra, portfolio manager di Moneyfarm. Che direzione prenderanno, dunque, il pound e i tassi dei Gilt? Dipende da come uscirà, alla fine, l'intesa e se non ci saranno ulteriori ostacoli sul percorso.