Crédit Agricole non molla l'Italia

Crédit Agricole non arretra dal rischio Italia: l'istituto francese a cui fa capo Cariparma, Friuladria, Carispezia e, da fine 2017, la Cassa di risparmio di Cesena, Carim e Carismi (per restare alle sole banche commerciali), continuerà a investire nel nostro Paese: «È uno Stato con un'economia dinamica. Ci possono essere delle tensioni e delle preoccupazioni per lo spread, ma siamo in Italia con un progetto di lungo periodo. L'importante», ha spiegato il ceo Philippe Brassac in un incontro a Parigi con la stampa italiana, «è che il Paese dichiari la sua appartenenza all'Europa e all'area euro, per il resto riteniamo che l'indebitamento pubblico sia accettabile. E riteniamo che con la Commissione europea possa esserci un'intesa sulla manovra».

«LA CRESCITA ORGANICA È LA STRADA PRIVILEGIATA»

Il gruppo ha investito nel nostro Paese 14 miliardi dal 2007 ad oggi, di cui quattro solo negli ultimi due anni. Dopo l'acquisto di Pioneer nel 2016, delle tre casse e banca Leonardo 2017, c'è stata l'acquisizione di una partecipazione in Creval che potrebbe arrivare in futuro fino al 10%, ed è in dirittura d'arrivo un'intesa con Bpm sul credito al consumo. Gli investimenti continueranno, ha spiegato Brassac, ma questo non fa della prima banca in Francia un soggetto candidato a essere protagonista di eventuali aggregazioni o acquisizioni in Italia. O meglio, non sono escluse ma nemmeno probabili: «La nostra priorità è la crescita organica, anche se non escludiamo nulla. Ci interessa una presenza capillare sul territorio, che aumenti progressivamente nel tempo senza punti di rottura, magari attraverso piccole acquisizioni che non cambino la natura del nostro percorso», spiega Brassac.

SCARSO INTERESSE PER I DOSSIER MPS E CARIGE

Un identikit che sembra escludere prede grandi come, ad esempio, Mps o Carige. Ed è lo stesso Giampiero Maioli, a capo del gruppo in Italia, a escluderlo: «Non è possibile», confida più tardi, «portare un grande gruppo dentro una banca con dinamiche così complesse come quelle di Carige negli ultimi 10 anni». E, tuttavia, Crédit Agricole investirà nel bond a sostegno dell'istituto genovese attraverso il Fondo interbancario: «Faremo la nostra parte, una volta avuti chiarimenti sull'eventuale governance futura della banca» nel caso, evidentemente, in cui il bond sia convertito in azioni, chiarisce Maioli.