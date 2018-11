Cos'ha detto Mario Draghi durante l'audizione al Parlamento Ue

«STOP AL QE ANCHE SE ANCORA RISCHIESTO»

«I recenti sviluppi confermano le valutazioni del board sulle prospettive a medio termine dell'inflazione», quindi la Bce conferma che «gli acquisti di asset si fermeranno a dicembre 2018», se i dati in arrivo confermeranno le valutazioni. Ma «allo stesso tempo le incertezze chiedono pazienza, prudenza e persistenza nel calibrare la nostra politica monetaria», quindi uno "stimolo significativo è ancora richiesto», ha aggiunto Draghi.

«POLITICHE INSOSTENIBILI UN RISCHIO PER L'UE»

«L'area euro area può essere esposta a rischi che originano da politiche domestiche insostenibili che portano a debiti troppo alti, vulnerabilità del settore finanziario e mancanza di competitività», rischi, ha detto ancora il presidente, che «possono contagiare Paesi con fragilità simili o forti legami con quelli dove il rischio è originato». Questo tipo di scelte, ha spiegato Draghi, «conducono alla fine ad aggiustamenti socialmente dolorosi e finanziariamente costosi che possono minare la coesione dell'Unione monetaria».

«FIUDCIA IN UN ACCORDO ITALIA-UE»

Sull'Italia «dico solo che al momento c'è un dialogo, sono sempre stato fiducioso che un accordo può essere raggiunto. Ho detto molte volte che i Paesi ad alto debito devono abbassarlo, perché riducendolo si rafforzano. Ma non aggiungo altro», ha detto il capo della Bce rispondendo a una domanda di un eurodeputato sull'Italia.

«IN CASO DI CRISI L'ALTO DEBITO TOGLIE SPAZIO DI MANOVRA»

«Il debito alto aumenta la vulnerabilità e una lezione che i Paesi hanno imparato dalla crisi è che quando è arrivata non avevano spazio di bilancio per intervenire perché il debito era troppo alto» ha aggiunto Draghi rispondendo agli eurodeputati che gli chiedevano dei rischi legati al debito italiano. Ora «abbiamo una ripresa e tassi molto bassi, e questo periodo deve essere usato per abbassare il debito, perché il prossimo evento (economico, ndr) potrebbe richiedere ai governi di avere spazio di bilancio».