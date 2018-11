Come funziona la licenza di operatore postale per Amazon

Durante l'estate Amazon era stata sanzionata dall’Autorità garante per le comunicazioni, per aver effettuato spedizioni in maniera abusiva. Ora, però, con l’inserimento nell’elenco ministeriale, potrà consegnare direttamente i propri prodotti senza violare le norme vigenti in materia. L'azienda può quindi essere considerata, esattamente come Poste Italiane o altri corrieri, un operatore postale a tutti gli effetti.

LA MULTA COMMINATA DALL'AGCOM

L'Agcom aveva multato Amazon per aver esercitato in maniera abusiva l’attività postale. Non avendo mai chiesto l'apposita licenza, infatti, i suoi corrieri non avrebbero potuto recapitare i pacchi al domicilio dei clienti. Dopo una multa piuttosto salata, pari a 300 mila euro, Amazon ha chiesto di essere inserita nella lista degli oltre 4.400 operatori postali italiani e l’autorizzazione è arrivata venerdì 16 novembre, con l’aggiornamento del relativo elenco.

LE CONSEGUENZE PER I LAVORATORI

Le conseguenze? Gli effetti del nuovo status coinvolgeranno la filiera della logistica e delle consegne, dall’impacchettamento fino alla rete di armadietti dove Amazon deposita le sue confezioni. D'ora in poi Amazon Italia Logistica e Amazon Italia Transport dovranno pagare la tassa comune a tutti gli operatori postali, pari all'1,4 per mille dei ricavi. Per i lavoratori, inoltre, c'è una novità molto positiva. Amazon dovrà infatti inquadrare i suoi fattorini in base alle norme previste dal Contratto nazionale del settore postale, secondo quote prestabilite, e dovrà sottostare alla vigilanza dell’Agcom. Una differenza non da poco, visto che finora i fattorini sono stati sottoposti alle regole del settore logistico. Su questo fronte, tuttavia, come riportato dal quotidiano la Repubblica, Amazon è convinta che non ci saranno ricadute: «Riteniamo che i contratti in essere siano coerenti con il settore postale. Inoltre abbiamo indicato nella domanda presentata il contratto applicato (quello dei trasporti e della logistica, ndr) e non ci è stata fatta nessuna osservazione». Attualmente, secondo la Cgil, «un driver di Amazon consegna circa il doppio dei pacchi di un collega che opera per i principali player della logistica». Ciò significa un rischio maggiore di prendere multe, che gravano sul lavoratore, ma anche un rischio maggiore di fare incidenti.