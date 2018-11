Cos'ha detto Tito Boeri durante gli Stati generali sulle pensioni

«La strada del divieto di cumulo é difficile da perseguire». Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, nel corso degli Stati generali delle pensioni organizzato a Milano dall'Universitá Bocconi e da Deutsche Bank circa le presunte modifiche sulla provvidenza. «Si sta discutendo sempre di più», ha aggiunto, «di introdurre forme che scoraggino l'andata in pensione, come il divieto di cumulo tra pensione e altri redditi per cinque anni. Questa soluzione ha una serie di problemi ed è una cosa molto difficile da attuare.

IL DIVIETO DI CUMULO E LA NARRATIVA DEL GOVERNO

«Soprattutto» ha spiegato Boeri, «è difficile conciliare il divieto di cumulo con la narrativa con cui si è fin qui giustificato questo passo indietro, questa controriforma sulle pensioni, ovvero la necessità di liberare dei posti di lavoro per i giovani». «Se si vuole convincere qualcuno», ha concluso, «a uscire prima è ragionevole presumere di dovergli dare la possibilità di avere qualcosa d'altro. C'è poi la possibilità che chi esce vada nel lavoro nero e così smetta di contribuire e questo naturalmente sarebbe l'esito peggiore».

BOERI: «QUOTA 100 CONCETTO FUORVIANTE»

«Il termine quota 100 é da abolire perché é fuorviante», ha aggiunto Boeri. «É un termine che rischia di illudere chi ha una certa etá ed un certo numero di anni di contribuzione quando poi, invece, le cose stanno in modo diverso. In questo periodo si sta discutendo molto delle pensioni. E nell'ambito delle discussioni si fa fatica a fare progressi».

«PERICOLOSA LA SANATORIA DEI CONTRIBUTI DEGLI AUTONOMI»

Il presidente dell'ente previdenziale ha anche parlato della possibile sanatoria per i contributi degli autonomi: «Un'eventuale sanatoria sui contributi pensionistici dei lavoratori autonomi sarebbe una scelta pericolosa, una sorta di condono contributivo». «Ora tutta l'attenzione è sul lato della spesa ma bisogna prestare molta attenzione sul lato contributivo. L'evasione è gia' di 11 miliardi per i lavoratori dipendenti, per gli autonomi è più alta. La proposta di introdurre una sanatoria sui contributi può indebolire il sistema. «I condoni contributivi», ha proseguito Boeri, «non sono mai stati fatti, soprattutto per gli autonomi, perchè diminuiscono la raccolta e aumentano la spesa e sono in contraddizione con il principio assicurativo».