Indici di Borsa e spread del 27 novembre 2018

Piazza Affari debole nella seduta del 27 novembre, giorno in cui si vota la fiducia alla Camera sul decreto Sicurezza. Dopo un avvio contrastato, in apertura in lieve rialzo e subito dopo in calo, l'indice Ftse Mib ha prima azzerato le perdite (+0,02%) per poi tornare in territorio negativo (-0,17%). La Borsa di Milano è spaccata a metà: a penalizzarla Bper (-2,61%), Saipem (-1,22%), Banca Mediolanum (-1,21%), Luxottica (-1%), EssilorLuxottica (-1%), e Tenaris (-0,75%). Gli acquisti premiano invece Banca Generali (+3%), Leonardo (+1,3%) e Italgas (+1%). Anche i listini europei sono in sofferenza: Londra poco sotto la parità (-0,07%), leggermente più deboli Parigi e Francoforte (entrambi -0,19%).

SPREAD SOTTO I 300 PUNTI

Lo spread tra Btp e Bund risale a 291 punti base, dopo aver toccato in apertura i 288 punti, con il rendimento del decennale del Tesoro superiore al 3,24% (ieri aveva chiuso a 290 punti).

IL GOVERNO CANCELLA L'ASTA DEI BTP

Il Tesoro ha cancellato le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il 13 dicembre 2018. Lo ha comunicato il Mef in una nota motivando la decisione con «l'ampia disponibilità di cassa e le ridotte esigenze di finanziamento». Il Mef precisa che tutte le altre aste del mese di dicembre si svolgeranno regolarmente secondo il calendario previsto.

LE BORSE ASIATICHE CONTRASTATE

La Borsa di Tokyo termina col segno più, in scia all'avanzata degli indici azionari statunitensi, con il recupero del comparto tecnologico, e malgrado la pressione sulla Apple, dopo l'accenno a nuove tariffe dell'amministrazione di Trump sui cellulari prodotti in Cina importati in Usa. Il Nikkei guadagna lo 0,64%, a quota 21.952,40, aggiungendo 140 punti. Sul mercato valutario lo yen si stabilizza a 113,40 sul dollaro, e a 128,60 sull'euro. Seduta nel complesso orientata al rialzo sui listini asiatici, che ondeggiano fra un cauto ottimismo degli operatori su un cessate il fuoco nella guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti o, in alternativa, nell'attesa di capire se il presidente Usa Donald Trump deciderà di andare avanti con nuovi dazi. In questo contesto Tokyo ha messo a segno un rialzo dello 0,64% e Seul dello 0,79% mentre Hong Kong è in calo a seduta ancora aperta (-0,31%) e sono contrastate le cinesi Shangai (-0,04%) e Shenzhen (+0,43%).