Arrivano in Italia gli incubatori di Crédit Agricole

Si parte il cinque dicembre con l’inaugurazione a Milano. Poi sarà la volta di Parma, La Spezia, Venezia e Napoli, le città italiane dove Crédit Agricole è più forte. Arrivano così anche nel nostro Paese, dopo una rete di 28 strutture in Francia, gli incubatori di start up della banca d’Oltralpe. In realtà loro li chiamano Village ed è un modo per sottolineare una caratteristica peculiare che è quella della condivisione: i Village, per usare le parole della banca sono «spazi di cooperazione e di sostegno» dove i nuovi imprenditori possono far crescere per un primo periodo le loro realtà (possono entrare chi ha più di sei mesi di attività alle spalle e si può restare fino ai 36), in modo che abbiano poi le gambe per camminare da sole. La banca ci mette gli spazi di lavoro, un co-working che è in realtà anche un modo per portare i nuovi imprenditori a contatto con tutto l’universo Crédit Agricole (le banche commerciali, quelle d’investimento, il wealth managament, le assicurazioni) per iniziative di fund raising, sostegno all’imprenditorialità, cicli di conferenze su temi specifici, soprattutto l’innovazione tecnologica.

A MILANO LA SEDE IN UN CONVENTO A PORTA ROMANA