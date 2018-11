Indici di Borsa e spread del 28 novembre

Piazza Affari ha aperto in positivo il 28 novembre, con l'indice Ftse Mib che ha segnato un rialzo dello 0,22% a 19.193 punti per poi virare in calo. Dopo che il 27 novembre sembrano essersi aperti spazi per una trattativa sulla manovra italiana, con il ministro delle finanze tedesco Scholz in visita a Roma per mediare e con una nuova apertura da parte del Commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici, lo spread tra Btp e Bund ha aperto a 295,2 punti con un rendimento al 3,29%, per poi salire dopo nemmeno un'ora a un passo dai 300 punti base, a 298, con un rendimento al 3,30%. Il 27 novembre il differenziale tra Btp e Bund aveva chiuso a 294 punti base. Bene i titoli bancari come Banco Bpm (+2,8%) e Bper (-2%), mentre cedono la tedesca Commerzbank (-0,69%) e la francese Credit Agricole (-0,54%). Sotto pressione Tenaris (-6,48%), il cui presidente e amministratore delegato Paolo Rocca è sotto inchiesta in Argentina per corruzione. Apertura in crescita anche per le altre borse europee, con rispettivamente Parigi che ha registrato un + 0,3% a 4.998 punti in avvio e Francoforte + 0,41% a 11.355 punti, Londra + 0,49% a 7.051 punti, per poi rallentare tutte, oscillando tra la parità e il +0,1%.

ASIA POSITIVA CON LE ATTESE DI PACE TRA USA E CINA AL G20

L'ottimismo del consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow, che ieri ha indicato "buone possibilità che al G20 si raggiunga un accordo tra Stati Uniti e Cina", ha favorito i listini di Asia e Pacifico, sulla scia della chiusura positiva di Wall Street. Tokyo ha guadagnato l'1,02%, Taiwan l'1,08% e Seul lo 0,42%. Fiacca Sidney (-0,06%), in rialzo invece Hong Kong (+1,35%), Shanghai +1,05%) e Mumbai (+0,74%), ancora in fase di contrattazioni. Positivi anche i futures sull'Europa e sugli Usa in attesa della liquidità dell'Eurozona di ottobre e dell'inflazione in Italia, mentre da Oltreoceano sono in arrivo le richieste settimanali di mutui, la bilancia commerciale, le scorte all'ingrosso e al dettaglio, il Pil trimestrale, i consumi personali, le vendite di case e l'indice manifatturiero della Fed di Richmond. Sulla Piazza di Tokyo scivolone di Olympus (-3,26%) e Mitsubishi Moto (-2,26%), sprint di Sumitomo (+18,3%), che ha risolto un contenzioso negli Usa